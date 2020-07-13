رئيسة مجلس النواب الأمريكي تحذر من إعادة فتح المدارس بطريقة "غير آمنة"

حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم، من أن فتح المدارس "بطريقة غير آمنة"، سيؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ياتي تحذير بيلوسي في ظل ضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل إعادة فتح المدارس بشكل كامل في الخريف المقبل، بالرغم من تزايد الاصابات بالفيروس في جميع انحاء الولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي خلال مقابلة مع شبكة "أم.أس.أن.بي. سي" الأمريكية ان "أكبر خطر لانتشار الجائحة هو فتح المدارس بطريقة غير آمنة وبالتالي إذا كنا سنهزم هذه الجائحة فلا يجب أن نفتح المجال للمزيد من الانتشار".

من جهته لوح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الرئيس ترامب قد يحجب التمويل الفيدرالي عن المدارس التي لا تعود إلى التعليم العادي.

وأوضح خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "أعتقد أن الرئيس سيكون على استعداد للنظر في تمويل إضافي لحكومات الولايات والحكومات المحلية إذا أعيد فتح المدارس لذلك ربما يكون التمويل الإضافي حافزا" لإعادة فتح المدارس بحلول الخريف.