"السكة الحديد": تقدمنا بطلب لمكافأة العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة للهيئة، إن النقابة تقدمت بطلب إلى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بشأن منح العاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها مكافأة تشيجعية، لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، والعمل خلال أوقات الحظر ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

وأضاف "فكري"، فى تصريحات له، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل أصدر قرارًا بالموافقة على المذكرة التى تم عرضها من قبل رئيس هيئة السكة الحديد، بعد تقدم النقابة العامة بطلب المكافأة، وذلك بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، وتشجيعًا للعاملين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

واستقبلت هيئة السكة الحديد 33 عربة ركاب جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، تضم 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية مميزة.