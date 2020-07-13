والد الطفل المتوفى بسبب الطائرة الورقية باكيا: عشت عمري كله عشان أسعده

قال محمد سليمان، والد الطفل المتوفى، بعدما سقط من أعلى سطح المنزل بسبب طائرة ورقية، إنه بعد فترة استمرت 4 أشهر، من الحفاظ على نجله، وعدم إخراجه من المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، طلب نجله منه الخروج للعب من أصدقائه، وسمح له بذلك، "قال لي يا بابا أنا كبرت ومعدتش صغير".

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "ده ابني الوحيد، وأنا عشت عمري كله عشان أسعده، ابنى سقط من الطابق الرابع، ولما جانى الخبر، ورحت لقيته مرمى على الأرض، وبينازع الموت قدام عيني ومقدرتش أعمله حاجة"، مشيرا إلى أن الأهالي أخبروه أهم في انتظار سيارة الإسعاف، وحتى لا يتأذى أن كان به كسور يجب انتظار المسعفين.

ووجه رسالة للمصريين باكيًا: "يا جماعة كل اللى عنده طفل يحافظ عليه لأن الضنا غالى، ولما يقولك ابنك أنا عاوز أطير طيارة امنعه مش لازم يصعب علينا.. أنا ابنى مش هشوفوا تانى.. بالله عليكم حافظوا على أبنائكم".