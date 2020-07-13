مدحت العدل: التحرش بغطاء ديني كارثة وبدأ مع وجود الجماعة الإسلامية

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على طبيعة الموضوعات التي تتناولها السوشيال ميديا، قائلا: "مفهومنا كشرقيين إننا ندعي الفضيلة وبنخاف على اسمنا وسمعتنا ده عنوان مش موجود، لأن الخصوصية شيء مقدس"، مؤكدا أنه كلما ازداد تفاعل المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي انخفضت نجوميتهم، واستخدام السوشيال ميديا بحساب هو الشيء الوحيد اللي تقدر تعمله".

وأضاف "العدل"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "إحنا مش فاهمين معنى الحرية أو الأدب أو الاحترام كل هذه المفردات اللي كبرنا عليها ابتدت تهتز في دماغ الشباب الجديد هو شايف إنه لما يشتمك يبقى كدة بيمارس حريته، أنا لما علقت على صورة بنت عمرو السوليه واجهت تطاول لفظي ضاري ومتجاوز رغم إني بناقش فكرة".

وتابع: "جزء من التسيب اللي حصل لمصر في السبع سنوات اللي فاتت وبنحاول نلمه، ونقول للناس إن الحرية هي حرية مسؤولة وأن التجاوز والتحرش اللفظي الأديان بتعاقب عليه، التحرش موجود في كل المستويات، والتحرش بغطاء ديني كارثة"، لافتا إلى أن ظاهرة التحرش بدأت في بداية السبعينات مع وجود الجماعات الإسلامية، "كانوا بيقولوا لولاد اتحرشوا بالمش محجبة عشان تعرف إنها طول ما هي مش محجبة مطمع للرجال".