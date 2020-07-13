القومي للمرأة: وكالات الأنباء العالمية تتابع "سرية بيانات ضحايا التحرش"

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن خصوصية الفتيات اللاتي يتقدمن ببلاغات التحرش من أبرز الأمور الحيوية التي طُولب بها المجلس، حيث إنه الهاجس الأول لهؤلاء البنات وأسرهن.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الهاجس الآخر بخلاف الترتيبات الأولية مثل هوية المحققين ومكان التحقيق، هو الصحافة والإعلام والضغوط التي يتعرض لها ضحايا التحرش، حيث أنها قضية ماسة بالشرف.

وتابعت، أن استجابة سريعة حدثت من النيابة العامة، ووزارة العدل، بشأن هذه الأمور، معتبرة إياها نقطة فارقة، مشيرةً إلى أن المنظمات النسائية والحقوقية تتابع هذا الوضع يومًا بيوم.

وأردفت، ان وكالة الانباء الدولية تتصل بالمجلس للوقوف على مستجدات الوضع في مصر: "سموها MEE TOO مصر، وكل خطوة تخطوها الحكومة المصرية في هذا الصدد تكون محط الأنظار".