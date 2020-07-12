أديب عن واقعة التحرش اللفظي بابنة عمرو السولية: شوية صيع وجرابيع

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استنكاره البالغ من التحرش اللفظي بابنة اللاعب عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، رغم أنها لم تبلغ من العمر سوى 3 سنوات، واصفًا هذا المشهد بـ"المؤلم"، مشيرا إلى أن اللاعب أكد أن ابنته خلعت "البامبرز" منذ أيام عدة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC"، أن التحرش اللفظي بطفلة أو فتاة كبيرة أمر قذر، لكنه يستعجب من تلك الواقعة كون الطفلة لم تبلغ عامها الثالث بعد: " ليه حق يقول عليه السولية خنزير، ويصف اللي بعت الشتائم والتحرش بأنه حيوان".

وتابع: "ميعلمش كده غير حيوانات فعلا، وواحد كاتب لازم ترتدي ملابس لائقة، يا جدعان لائقة إية دي عندها 3 سنين، هو حصل إيه يا جماعة، إيه قلة الأدب دي، آن الأوان أن تعود الاخلاق لهذا البلد، مش شوية الصيع والجرابيع هما اللي يقودوا الحياة، محدش راضي باللي بيحصل".