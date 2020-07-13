سامح شكري: لم نتواصل مع تركيا بشأن ليبيا

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية قائلا: "لم يحدث تواصل بين مصر وتركيا، والتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا، الجيش الوطني الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه".

وأكد شكري، أن مواقف الشركاء في أزمة سد النهضة الإثيوبي لم تتحرك بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة، وسيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي ثم عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الأطراف الثلاثة، موضحًا أن المفاوضات استمرت على مدار 6 سنوات: "اتخذنا مواقف تتسم بالمرونة وإدراك احتياجات إثيوبيا التنموية".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه كان هناك تقدير من الشركاء كالولايات المتحدة والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق، نافيًا ما يتردد من إثيوبيا حول رغبة مصر في السيطرة على النيل.

وأكد وزير الخارجية، أن النهر ملك لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات، كما أن مصر تحترم آليات الاتحاد الأفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز المشكلة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فمجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد إثيوبيا، وهناك مشروع قرار محل تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية.