وزير الخارجية عن فشل مفاوضات سد النهضة: لدينا وسائل للدفاع عن مصالحنا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لم تصل إلى اتفاق بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ودائما ما كان الوصول إلى اتفاق هو الهدف المرجو، والشيء التي تحاول مصر أن تنجزه، موضحًا في الوقت ذاته، أن مصر ومؤسساتها دائما ستظل ساهرة، وتُعطي هذا الأمر قدر كبير من الأهمية البالغة، كما أن مصر لديها دائما، وسائل للدفاع عن مصالحها ورعاية هذه المصالح.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن مجلس الأمن مطلع بالأمر منذ عقد الجلسة الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة به، وحديث كل الأعضاء، وهناك مشروع قرار باللون الأسود، محل تداول فيما بين الاعضاء، وأتصور أيضًا أن يكون محل تعديل يأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت في الوقت الحالي.

وأكد وزير الخارجية، أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية له أهميته في حل القضايا، ولكن مجلس الأمن يعد المنظمة الدولية التي لها أولوية، "زي ما لدينا ثقة في آلية عمل الاتحاد الأفريقي، نرى أن مجلس الأمن له مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدولي يستطيع أن يتخذ من اجراءات بحكم المسؤوليات في ميثاق الأمم المتحدة تراعي هذه الاعتبارات".

ووجه شكري، رسالة طمأنه للشعب المصري بشأن عدم التوصل لتوافق بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "مؤسسات الدولة كاملة تعمل باجتهاد وبجد وبرؤية واضحة للحفاظ على مصالح مصر، وفي نفس الوقت التوصل إلى اتفاق يلبي أهداف الدول الثلاثة، ويفتح الأفاق للتعاون و العلاقات التاريخية نستطيع أن نستفيد منها جميعا ونتعدى هذه العثرة".