وزير الخارجية: سنعود لمجلس الأمن بشأن سد النهضة في هذه الحالة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسير وفق التعهد الذي صدر في اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي بعدم اتخاذ الأطراف خطوات أحادية بشأن ملف سد النهضة.

وأشار إلى أن مصر تتوقع احترام كل الأطراف لهذه التعهدات، وأن يكون هناك فرصة للرؤساء لأن يتداولوا الأمر خلال الاجتماع المقبل، وأن يقرروا ما يرونه مناسبًا في إطار الخطوة المقبلة.

وأضاف "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن اتفاق المبادئ في 2015 كان واضحًا في عدم الإقدام على ملء السد وتشغيله إلا بعد التوصل لاتفاق، موضحًا أن الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة، وله مصالح مشتركة معنا باعتبار مصر والسودان دولتي مصب.

وتابع: "أن هناك مشروع قرار موضوع في مجلس الأمن باللون الأسود باعتبار أنه محل تداول بين الأعضاء، ولا نأمل أن نعود لمجلس الأمن، ولكن إذا ما هُدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي تحول دون ذلك".