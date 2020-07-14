خلال ساعات.. فورد تعلن عن عائلة "برونكو 2021" في "بث مباشر"

خلال الساعات القليلة القادمة، سيتم الإعلان عن الجيل الجديد من السيارة الأمريكية الأشهر- فورد برونكو - والتي ظهرت أواخر الستينات وحتى وقت توقف إنتاجها في عام 1996، والتي أنتجتها شركة فور الأمريكية لتنافس وبشدة سيارة "جيبCJ" في تلك الفترة، وبعد طول انتظار تم الإعلان العام 2017 عن البدء في تصميم الجيل الجديد من السيارة -برونكو- وبآخر عام 2019 تم الكشف عن تفاصيل للجيل الجديد 2020.

9 يناير 2017، كان الوقت الذي أكدت فيه فورد رسميًا عودة برونكو في معرض ديترويت للسيارات، ولكن الانتظار انتهى الآن أخيرًا مع ظهور برونكو لأول مرة بأكثر من نموذج واحد حيث سيتم تقديم "عائلة برونكو" بالكامل في "بث مباشر"، وسيتمكن المتابعين الأوئل للبث من الحجز مقابل 100 دولار.

وأظهرت العديد من الصور التشويقية للسيارة بعض التفاصيل في فئات ثلاث للطرق الوعرة(2-Door و 4-Door و Sport.)، بـ7 أوضاع للقيادة، وبـ8 ألوان.