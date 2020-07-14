قبل عرضه.. 4 معلومات عن مسلسل "الحرامي" لرانيا يوسف 

أيام قليلة تفصلنا عن مشاهدة مسلسل "الحرامي"، الذي يتولى إخراجه محمد سلامة، ومن بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن المسلسل قبل عرضه.

- تدور أحداث مسلسل "الحرامي" في مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية.

- ينتمي المسلسل لنوعية أعمال السيت كوم، وهو مكون من عشر حلقات.

- تصل مدة كل حلقة إلى 10 دقائق فقط .

- يجسد الفنان أحمد داش دور "حرامى" في المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل كلا من كارولين عزمي، أحمد داش، ومجموعة من الفنانين الشباب، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.