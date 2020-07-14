إحالة العاملين بمركز شباب في طوخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقر

أصدر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قرارا بإحالة عدد من العاملين بمركز شباب العمار التابع لإدارة طوخ الرياضية، إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل وإغلاق المركز.

جاء ذلك خلال جولة "الصبروت" لمتابعة عدد من مراكز الشباب بالمحافظة ، يرافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة، وذلك في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف عملية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم والانضباط بمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب "سنديون وقلما وحلابة وصنافير"، ووجدت جميعها مفتوحة وتلاخظ انضباط العاملين وممارسة الأنشطة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "البرادعة وبهادة وأجهور الصغرى والوقف"، ووجدت المراكز أيضا مفتوحة، مع التزام العاملين بالحضور وممارسة الأنشطة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المتابعة الميدانية تهدف إلى التأكد من انتظام سير العمل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية وانضباط العاملين ومتابعة بعض أعمال الصيانة والإنشاءات والمشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع.