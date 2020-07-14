إصابة وزيرة خارجية بوليفيا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا عن إصابة الوزيرة كارين لونغاريك بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الخارجية أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضعت لها الوزيرة أثبتت إصابتها بالفيروس، وهي الآن في منزلها تحت العزل الصحي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويأتي الإعلان عن إصابة وزيرة الخارجية بفيروس كورونا بعد تأكيد إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم الرئيسة جانين آنييز ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسي المكتب الرئاسي والبنك المركزي و4 وزراء في الحكومة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بوليفيا بلغ 48187 حالة، وحصيلة الوفيات 1807 حالات، ما يعتبر من بين أعلى معدلات الوفيات في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.