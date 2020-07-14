خالد منتصر: التحرش "سلوك بربري".. والشارع لم يعد آمنا للفتيات

وصف المفكر والكاتب الدكتور خالد منتصر، ظاهرة التحرش بـ"السلوك البربري" المشين، مضيفًا: هنا لا نتحدث على خلاف فكري أو نخبوي لكن نتحدث أن الشارع المصري تم مصادرته لصالح بلطجية وشبيحة.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأضاف "منتصر"، أن ما يحدث الآن يذكره بفيلم "عودة الابن الضال" والأغنية التي جاءت في الفيلم" الشارع لنا "لماجدة الرومي وماهر العطار، التي كانت تقول في كلماتها: "الشارع لنا.. إحنا لوحدنا والناس التانين دول مش مننا"، موضحًا أن كلمات هذه الأغنية معبرة عن ما آلت إليه الأمور في الشارع المصري تجاه قضايا التحرش.

وأكد الكاتب والمفكر، أن الشارع لم يعد آمنا للفتاة المصرية، لأنها تسير فيه مرتدعة ومرتعشة وعندما يتحرش بها أحدهم لا أحد يلقي باللوم على المتحرش بل عليها فقط بما يعكس أننا أصبحنا في شارع ذكوري خالص وهي ظاهرة شديدة الخطورة.. "الطبطبة في القضية دي خطر وتطرح السؤال هل نحن في دولة مدنية أم دينية ؟".

وتساءل: "هل نحن في دولة قانون أم دولة فتاوى عشوائية؟ من بعض الدعاة الجدد مش ممكن نحط أيدينا في المياه الباردة"، ووصف الحراك الحالي بالإيجابي بما يمثل نقطة تفاؤل وسط الإجراءات التي تتخذها الدولة، مضيفًا: لكن علينا أن نعي أن الأمر حتى يتغير لابد أن لا يكون منبثقاً من فتاوى دينية لأشباه دعاة.. "كفاية إن أحد أشباه الدعاة قال إن ملابس المرأة إلحاح منها لدعوة الرجال للتحرش".