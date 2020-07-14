إدارة ترامب: ننوي بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في غضون 4-6 أسابيع

ذكر مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومة الولايات المتحدة والشركات العاملة في مجال الأدوية تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في غضون الصيف الجاري.

وقال المسؤول، الذي تحدث في مؤتمر عبر الهاتف نظمته وزارة الصحة والخدمات المدنية الأمريكية مساء الاثنين، حسبما نقلته قناة "CNBC": "متى بالضبط سيبدأ إنتاج المكونات للقاح؟ على الأرجح بعد 4-6 أسابيع. لكننا سنعمل على صناعتها بشكل نشط حتى نهاية هذا الصيف"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة قد بدأت التحضير لعملية إنتاج عناصر اللقاح، على الرغم من أن السلطات ليست على يقين حتى الآن ما هو المصل الذي يجب اختياره من قائمة اللقاحات المرشحة.

وأشار المتحدث إلى أن الجهات المعنية لقد بدأت بشراء المعدات وتأمين مواقع الإنتاج وفي بعض الأحيان اقتناء الموارد الخامة للقاح.

وذكر أن السلطات الأمريكية اختارت حتى الآن 4 لقاحات مرشحة تعتبر الأكثر ترجيحا لاستخدامها، لكنه لفت إلى أن هذه القائمة يمكن توسيعها.

وأكدت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أنها تستهدف إلى توزيع نحو 300 مليون جرعة من اللقاح الناجع ضد فيروس كورونا المستجد حتى أوائل عام 2021 المقبل، مشيرة إلى أنها توسع القدرات الإنتاجية لضمان إرسال المصل إلى الأسواق فور إعداده.

وتخوض مجموعة من الدول منافسة عالمية لإنتاج أو لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة نحو 570 ألف شخص.

وأمس الأحد أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف للقاح طورح مركز غاماليا للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة.