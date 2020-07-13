الإبراشي: البعض منزعج من تقدم مصر للأمام وتصديها بصلابة لجائحة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العالم يشهد أن مصر من الدول التي تمكنت من الصمود إمام جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورغم أن هناك دول كبرى دهستها عجلة الفيروس بشكل كبير وواضح أمام الجميع، إلا أن ذلك لم يحدث بمصر، موضحًا أن مصر ورغم التحديات الكبرى التي تشهدها تمكنت من الصمود والمواجهة على أكثر من جبهة وإحداث تقدم أيضا.

وأضاف "الإبراشي"، أن البعض منزعج من ثبات مصر وصمودها في ظل جائحة خاصة وأننا نتقدم إلى الإمام، محذرا في الوقت ذاته من أن أزمة كورونا لم تنته بعد، وعلى المواطنين أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، من خلال اتباع الإجراءات الطبية التي تقول بها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين يمارسون حياتهم بالمخالفة للقوانين المعمول بها ظل كورونا، الأمر الذى يهدد أمن المجتمع كافة.

وعرض الإعلامي، فيديو لأحد الأفراح المخالفة والذى شهد تجمع كبير دون اتباع الإجراءات الاحترازية، وتابع: "التصرفات المجنونة ستجعل الأمور تخرج عن السيطرة.. نحن في وقت مفصلي وهذه المشاهد تعدنا إلى الخلف وهو الأمر الذى لا نتمناه".