شفاء 43 حالة من كورونا بالمنوفية بينهم 9 من الأطقم الطبية

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تعافي 9 حالات من الأطقم الطبية في المنوفية المصابين بفيروس كورونا من بينهم 3 أطباء و 6 من التمريض، وتعافيهم من الإصابة من فيروس كورونا المستجد بشكل نهائي، مؤكدا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطباء تناقصت خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن محافظة المنوفية سجلت خلال 48 ساعة الأخيرة 43 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي، بالإضافة إلى خروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات بعد شعورهم في التحسن.

علي صعيد متصل، عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، اجتماعا مع الدكتور عبدالبارى العجيزي مدير عام الطب العلاجي، وإدارة التفتيش الفني، وادارة الجودة بالمديرية، وذلك لتفعيل وتطبيق العمل بالبرنامج الإلكتروني الذي يهدف إلى متابعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات على مدار اليوم، مما سيوفر الوقت والدقة وسرعة اتخاذ القرار.