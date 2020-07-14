خطوات تفعيل الإيميل لطلاب جامعة بنها

تعد جامعة بنها من الجامعات السباقة في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث بادرت لإطلاق بوابة لخدمات الطلاب تحت عنوان "بوابة الطالب" من خلال فريق دعم من إدارة الجامعة وظيفته الأساسية مد اليد للإجابة على الاستفسارات "أونلاين" في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

"الوطن" تستعرض كيفية الحصول على الإيميل الجامعي للطالب وتفعيله من خلال الخطاوات التالية

الدخول على لينك بوابة الطالب http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration/ED/help2.aspx

يتم اختيار الكلية وإدخال الرقم القومي للحصول على بيانات الطالب وبها الإيميل الجامعي.

في حالة عدم العثور على الإيميل يتم الضغط على استفسار، واختيار نوع الاستفسار وكتابته في المربع الخالي، وإرسال الاسم والكلية والرقم القومي والفرقة وبريد إلكتروني للرد على استفسارك أو شكوتك خلال 12 ساعة على الأكثر.

لتفعيل الإيميل وربطه برقم تليفون الطالب عليك مشاهدة الفيديو على الرابط التالي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1473115616183778&id=231818570313495

يمكن فتح الإيميل من الموبيل بطريقتين

الأولى: عبر متصفح جوجل كروم والدخول على اللينك التالي:

https://outlook.office365.com

وتسجيل ايميلك والباسورد وإتباع الخطوات في الفيديو السابق

أو بتطبيق موجود على التليفونات المحمولة تحت مسمي Microsoft Office والمتوافر على Google play، وطريقة موجودة علي الفيديو التالي:

https://youtu.be/cLZV-dhrY_0

الباسورد لأي إيميل مؤقتا يكون رقم الطالب القومي ويمكن تغييره وفي حالة مواجهة مشكلة يتم التواصل على بوابة الطالب.

وفي حالة تسجيل والإيميل ونسيان الباسورد الجديدة يتم الرجوع إلى بوابة الطالب وتكرار طلب فريق الدعم بالباسورد الجديد أو التواصل مع رئيس اتحاد الطلاب بكليتك لنقل استفسارك له وهو ينقلها للمسئولين أو التواصل مع مسئولي وحدة تكنولوجيا المعلومات IT Unit بكليتك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بكليتك مع اختيار باسورد فريدة وغير متوقعة من 4 أرقام و4 حروف منها حرف كابيتال على الأقل والحروف والأرقام لاتكون مسلسلة.

يوفر الإيميل الوصول لموضوعات الأبحاث ومعايير تقويمها بكليات الجامعة من خلال الرابط التالي

http://bu.edu.eg/e-services/Undergraduate_Research.php

ويمكن التواصل مع الدعم الفني عبر بوابة الطالب وعبر اتحاد الطلاب أو وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وصفحة الفيسبوك الخاصة بها.