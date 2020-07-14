تعرف على إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لعقار جديد في منطقة بها غاز
معاينة العقار والوحدات السكنية والأجهزة المستخدمة من الشركة
كتب:
مارينا رؤوف
06:03 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في عدد كبير من شركات توصيل الغاز الطبيعي، على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز الذي يتم استيراده، نظرا لأن الغاز أقل في التكلفة على المواطن وأقل في التكلفة على الدولة، وذلك لوجود فائض لدى الدولة من الغاز الطبيعي.
وتستعرض "الوطن"، إجراءات إدخال الغاز لعقار جديد في منطقة تم إدخال الغاز لها من قبل:
- يتقدم العميل بطلب لدى الشركة المختصة في المنطقة التابع لها العقار.
- يتم إرسال فنيين من الشركة لعمل معاينة للعقار والوحدات السكنية به والأجهزة المستخدمة فيه.
- في حالة صلاحية العقار سيتم تسليم العميل خطابا إلى الحي التابع له مركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعي وسداد تكاليف مركز المعلومات وإعادة الشئ لأصله للحي.
- بعد الحصول على موافقة الجهتين يتم البدء في توصيل خط الغاز المغذي للعقار.
- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل للأجهزة بعد قيام العمل بسداد المستحقات.
- يشترط لتوصيل الغاز للعقار ألا تقل نسبة الإشغال لسكان العقار عن 85%.