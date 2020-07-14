تعرف على إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لعقار جديد في منطقة بها غاز

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في عدد كبير من شركات توصيل الغاز الطبيعي، على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز الذي يتم استيراده، نظرا لأن الغاز أقل في التكلفة على المواطن وأقل في التكلفة على الدولة، وذلك لوجود فائض لدى الدولة من الغاز الطبيعي.

وتستعرض "الوطن"، إجراءات إدخال الغاز لعقار جديد في منطقة تم إدخال الغاز لها من قبل: