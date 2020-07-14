فودة يجتمع مع وزيرة البيئة: نسعى لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تسعى إلى الانتهاء من تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لتنضم المدينة إلى مصافي المدن السياحية العالمية الخالية من التلوث.

وأضاف فودة أن المحافظة تقوم بواجبها نحو استكمال المدينة الخضراء، موضحا أنه جرى إصدار قرارات خاصة باستخدام الأكياس الورقية بديلا للأكياس البلاستيك وتغريم كل من يخالف، والقيام بحملات تنظيف لقاع البحار للحفاظ على البيئة البحرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالبيت الثقافى التعليمى البيئى ببيت القاهرة لمناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بحضور المهندسة إيناس سمير محافظ جنوب سيناء، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيئي بالسياحة في مصر والدكتورة نهى نبيل أستاذ التخطيط العمراني والمسؤول عن مؤشرات المدن الخضراء بالمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ وهدى الشادوفي مدير وحدة مرفق البيئة العالمية ومسؤول متابعة المشروعات.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة لدمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية وحملة التوعية لحفظ التنوع البيولوجي بالحياة البحرية التي سيتم الترويج لها عبر شاشات المطارات، وأكد على دعمه لسياسات الحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية والمنشآت السياحية واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة، ووجه بضرورة الانتهاء من مشروع مدينة شرم الشيخ الخضراء في أقرب وقت.

وتناول الاجتماع مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية لتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور من أهمها تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية وضع معايير واشتراطات للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيراً على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي و البيئي.

وأوضحت فؤاد أنه يتم حاليا تحديث الدليل الاسترشادى الخاص بمنح العلامة الخضراء للفنادق لإضافة عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية التنوع البيولوجى و الحياة البحرية لتوفير مزيد من الحماية للثروات الطبيعية ومضيفة أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المحميات بجنوب سيناء بهدف وضع خطط لإدارتها وفق النظم العالمية بعد تطوير بنيتها التحتية لتعظيم فائدتها وذلك من خلال تحديد الأنشطة التى يتم ممارستها بالمحميات وفق طبيعتها مع تحديد طاقتها الاستيعابية للحفاظ على ثرواتها بالإضافة إلى وضع منظومة تصاريح للأنشطة لتحديدها وتطويرها لجعل السياحة البيئية منتج قادر على المنافسة والجذب السياحي وفق المعايير و الاشتراطات البيئية.وتم عرض عدد من الحملات المزمع تنظيمها من قبل الوزارة لرفع الوعى البيئى لدى السائحين والترويج لها بالمطارات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للترويج للسياحة البيئية باستخدام منصات التواصل الاجتماعى وتكنولوجيات الواقع الافتراضى والخرائط الإلكترونية لتعريف السائحين بالمحميات وطبيعتها وتراثها الاجتماعي والثقافي.

تناول الاجتماع عرض جهود الوزارة للحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام فى رحلات السفارى البحرية وتطبيق أسلوب التخلص الآمن من البلاستيك فى الرحلات البحرية اليومية وبالمنشات السياحية واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها كذلك العمل على رفع الوعى البيئي للعاملين بالمنشآت السياحية.