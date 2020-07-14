غواص متطوع للبحث عن غريق بلطيم: أتوقع ظهور الجثمان اليوم

قال الكابتن إيهاب المالحي، كبير البحارين، المتطوع للبحث عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق في شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الجمعة الماضي، إنه يتوقع خروجه اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه بنسبة 90% خروج الجثمان على سطح المياه، وأن لم يظهر سيكون بين الحواجز الأسمنية "الدوالس"، لكننا لم نسطع البحث عنه إلا حينما تهدأ الأمواج.

وأضاف المالحي، لـ"الوطن"، أنه وفريق تابع له متطوع، أنه غطس وفريقه أمس لكن كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا البحث عنه في الحواجز الأسمنتية، لكنه يتوقع أن تطفو الجثة على شاطئ المياه، وأدعوا الأهالي للبحث على الشواطئ، مشيراً إلى أنه يستعين بأهالي المدينة، وبعض الصيادين للبحث عن الجثمان على الشواطئ، قائلاً: "قالولي مبيعرفش يعوم علشان كدة أنا متوقع أنه هيظهر على الرمل، وعلى الناس أنها تتمشى على الرمل والصيادين يبصوا على المياه".

تابع، أبشر ذويه أنه شهيد، لأن الرسول قال: "من مات غريقاً فهو شهيد، وهذه نعمة من الله، فمتزعلوش، وهو ليه ميعاد وهيخرج باذن الله، وإحنا ماعلينا إلا الدعاء، هنقول يارب وإحنا أسباب، واللي يقدر يجي يساعد يجي وإن شاء الله هيطلع، نفسنا يطلع علشن أهله يدفنوه وهيطلع".

وأوضح أن أول يوم "هشام" و"محمد" بحثا عن الجثمان من أول يوم، وكانا متطوعين، وجيت لما الناس كلموني على الإنترنت، وجيت أنا والكابتن أشرف زيتون علشان نتطوع لمساعدة الناس، والجو كان صعب مقدرناش، كان ممكن نتعرض لخطر أكبر، لقدر الله ممكن أسطوانات الأكسجين تتخبط في المياه فتنفجر، وبدل ما نبحث عن جثة نبحث على أكتر".

وأكد أنه ساهم فى إستخراج جثامين غرقى شاطئ النخيل، وأنا متطوع للبحث عن الجثامين، وبأذن الله الجثمان يطلع، وأساعد الناس لله ومتطوع بشكل كامل، ولا أتقاضي مليماً واحداً".

وغرق الطالب نور الدين سعد لش، الجمعة الماضي، ويتواجد العشرات من ذويه على الشواطئ منذ غرقه، وتتواصل جهود الإنقاذ من المتطوعين للبحث عن جثمانه.