غياب 15 طالبًا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي الطلاب والطالبات في امتحاني الكيمياء والجغرافيا بلغ 749 طالبًا وطالبة، حضر منهم 734 فيما غاب 15 طالبًا وطالبة.

وأشار "عقل"، إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكوى بشأن الامتحانات، حيث انتظم جميع الطلاب في دخول اللجان في الوقت المحدد.

جدير بالذكر أن إجمالي طلاب الثانوية العامة بجميع أقسامها بجنوب سيناء هذا العام بلغ 785 طالبًا وطالبة، موزعين على 7 لجان في مختلف مدن المحافظة كالتالي:

طور سيناء (2)، وشرم الشيخ (1)، ورأس سدر(1)، ونويبع (1)، ودهب (1)، وأبورديس (1).