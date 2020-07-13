لو مش هتضحي في العيد.. إزاي تعرف تفرق بين اللحوم الفاسدة والصحية؟

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يتسابق الكثيرون لشراء الأضاحي بمختلف أنواعها، باعتبارها من أهم مظاهر الاحتفال الديني والاجتماعي بتلك المناسبة صاحبة الدينية، وهناك فئات أخرى تفضل شراء اللحوم وتخزينها دون ذبحها، لذا تستعرض "الوطن"، نصائح جهاز حماية المستهلك للتفريق بين اللحوم الفاسدة والطازجة عند شرائها، كالتالي:

فساد اللحوم الطازجة

- يكون هناك تغير في الشكل الظاهري للذبيحة مع وجود رائحة غير مقبولة للحم.

- ملمس الدهن يكون غير متماسك وبه رائحة غير مقبولة.

- عند الضغط على اللحم بالإصبع يترك أثرًا.

- وجود طبقة لزجة على سطح اللحم.

- وجود نمو فطري أو بقع خضراء على سطح اللحوم.

فساد اللحوم المجمدة

- يوجد على سطح اللحوم حروق تجميد.

- خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج.

- عند الضغط بالإصبع على اللحم يترك أثرًا.

- وجود فطريات بيضاء أو سوداء اللون، أو بقع خضراء على سطح اللحوم، أو صعود رائحة نفاذه غير مقبولة.

- وجود بقع خضراء اللون على اللحوم.