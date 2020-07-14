نقيب المهندسين: حققنا نصف مليار جنيه فائضا بميزانية النقابة آخر عامين

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة حققت فائضا تجاوز نصف مليار جنيه خلال العامين الماليين 18 و19 "وهذا لم يسبق تحقيقه من قبل، وبعد أن عانت النقابة من عجز مستمر في الميزانية على مدار الأعوام السابقة لتولي مجلسكم الموقر المسؤولية" بحسب تعبيره.

وأضاف ضاحي في كلمته باجتماع مجلس النقابة، أمس، لاختيار هيئة مكتب جديدة قائلا "أود أن أتوجه بشكر خاص لزملائي أعضاء هيئة المكتب التي انتهت ولايتهم والزملاء من أعضاء المجلس الأعلى على ما تم بذله من مجهود كبير خلال فترة توليهم المسؤولية، والتي كان شعارها العمل الجاد وإنكار الذات والعمل في صمت".

وتابع: "كما أود أن أؤكد في بداية لقائنا اليوم أن نقابة المهندسين المصرية التي شرفت معكم بتولي مسؤوليتها منذ مايو 2018 هي بيت كل المهندسين المصريين، وهي حق لهم وأن تكون نقابتهم هي الحصن والمنبع الذي يتحقق منه رفعة شأنهم المهني وتعمل على تقديم كل الخدمات لهم كذلك المحافظة على المهنة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون النقابة لعام 74".

ودعا ضاحي المهندسين أن يسارعوا بالمشاركة بروح الفريق في العمل النقابي بأفكارهم ومجهودهم في سبيل رفعة شأن نقابتهم، "وأن ننأى بالنقابة وبأنفسنا عن أي مهاترات أو تيارات لا طائل منها سوى زعزعة استقرار النقابة وتحقيق مآرب شخصية لا مجال لها معنا ولا تحقق الصالح العام للمهندسين ومهنة الهندسة العريقة، لن نسمح وأنتم معي من النيل من هذا الصرح الشامخ، ولكن سنعمل سويا بروح الفريق" بحسب تعبيره.

واستعرض ضاحي ما رآه انجازات قام بها مجلس النقابة منذ توليه منصب النقيب ومنها:

- زيادة المعاشات بنسبة 15% وانتظام صرفها ونجحت النقابة في توفير الإيرادات التي حققت صرف معاشات لزملائنا المهندسين وأسرهم بلغت 2,5 مليار حتى تاريخه.

- كذلك ما تم تقديمه من رعاية صحية للسادة المهندسين وأسرهم والتي تقرب من 350 مليون جنيه.

- كما تم حل جميع المشاكل المستعصية والمتراكمة في كل مشروعات الإسكان التي قامت بها النقابة لصالح أبنائها.

- كما تم تنفيذ برامج تدريبية متميزة بالنقابات الفرعية والنقابة العامة في مختلف مجالات الهندسة وإدارة المشروعات الغرض منها رفع مستوى أداء أبنائنا.

- كما تم عمل ندوات علمية وتثقيفية متميزة في مجالات المياه والطاقة والأمن الصناعي والتطبيقات الحديثة والتقنيات في مجال الهندسة المدنية.

- كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة من خلال حضورنا اجتماعات لجنة التعليم الهندسي بالمجلس والتواصل المستمر مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي فيما يخص تنظيم قواعد القبول بالمعاهد الهندسية لتخفيض الأعداد عن طريق تحديد حد أدنى 10% فرق في مجموع قبول الثانوية العامة بينهم وبين كليات الهندسة بالجامعات.

- كذلك اتخاذ قرار عدم إصدار أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد جديدة لمدة 5 سنوات مع تكوين لجنة دائمة تنبثق من لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى لمتابعة وتقييم هذه المعاهد واتخاذ اللازم بشأنها.

- التقدم بتعديلات قانون النقابة لمجلس النواب وتم المناقشة الوافية بلجنة الإسكان الموقرة وبحضور السادة الأفاضل المهندسين أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس النواب وفي انتظار تحديد جلسة عامة.

- كما تم البدء في التحول الرقمي للأنشطة الخاصة بالنقابة لتسهيل تقديم خدمات النقابة للسادة أعضائها.