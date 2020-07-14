إصابة جنود روس وأتراك في تفجير عبوة ناسفة بسوريا

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأنّ 3 جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في سوريا.

وأوضح المركز في بيان اليوم: "أصيب 3 جنود روس بجروح طفيفة، وأصيب أفراد طاقم السيارة المدرعة التركية جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة خلال مررو دورية روسية تركية مشتركة، وجرى إجلاء جميع المصابين على الفور من المنطقة، ونقل الجنود الروس إلى قاعدة حميميم حيث تلقوا كل الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".