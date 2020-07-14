الأوبرا: نراعي كل الإجراءات الاحترازية بعد استئناف الأنشطة الفنية

قال الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقي والبالية بالأوبرا، إن عودة النشاط لدار الأوبرا مرة أخرى بعد الغلق الذي استمر لفترة كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا كان بناء على توجيهات من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مشيرا إلى ضرورة وجود تنوع في الحفلات والموسيقى التي تقدم للجمهور "غناء شرقي، موسيقى كلاسيك، موسيقى لعمر خيرت، والغناء الصوفي".

وأضاف داغر، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن هناك مسرحا تم بناؤه خصيصا لهذه النوعية من الحفلات ويسمى "مسرح النافورة" open air ويتحمل عددا محدودا من الجمهور.

وأكد أننا حاليا نعمل بطاقة 25% من المسموح، وذلك لتحقيق الإجراءات الاحترازية ووجود التباعد الاجتماعي، وأننا نراعي كل الإجراءات الاحترازية بعد استئناف الأنشطة الفنية والحفلات، وبالرغم من وجود الجائحة ألا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على دار الأوبرا والحفلات وتفاجئنا بمجرد فتح شباك التذاكر بإقبال كبير.