خبير اقتصادي يدعو لتحالف جمعيات التمويل وتأسيس شركة تأمين تعاوني

أكد الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أهمية إعطاء أولوية خاصة للتمويل المتناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ودعا المغربي، في تصريحات صحفية، إلى تحالف جمعيات التمويل متناهي الصغر والتوجه نحو تأسيس شركة تأمين تعاوني لتغطية تمويل المشروعات التابعة لهم، وهي المتناهية الصغر.

وأوضح أنّ ذلك يأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنمو هذه الصناعات وتطويرها.

وتابع المغربي أنّ التوجه للتأمين التعاوني في تغطية وتأمين تمويل المشروعات متناهية الصغر، يأتي نتيجة المزايا المحققة للمؤمن لهم في ظل التأمين التعاوني، مشيرا إلى أنّ دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم وتضعها في حسابات منفصلة عن المركز المالي للشركة، وحال تحقيق فائض يخصص للمؤمن عليه وهو المشروع متناهي الصغر، وقد تنخفض أقساطه التأمينية اللاحقة، ويمكن وضعه في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وحال حدوث عجز تنخفض التعويضات المطلوبة بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجر مقابل إدارتها لعمليات التأمين.

وقال المغربي، إنّ التأمين التعاونؤ يهتم بالمؤمن لهم ولا تقتصر العملية فقط على دفع الأقساط والتعويض، لكن يجعلهم كأنّهم شركاء في شركة التأمين باعتبار أنّهم أصحاب المصلحة الحقيقية ومصدر إيراد شركة التأمين التي تتولى إدارة العملية التأمينية نيابة عنهم، وما يزيد من الإيراد أو الأقساط المكتتبة في نهاية العام التأميني بعد دفع التعويضات والمصروفات الإدارية، يرجع للمؤمن لهم بنسب اشتراكهم.

وطالب في ختام تصريحاته، بالدعوة لزيادة التوعية بأهمية نشاط التأمين التعاوني، نظرا لمزاياه وآثاره الإيجابية على تغطية تمويل المشروعات متناهية الصغر.