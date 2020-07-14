رئيس جامعة أسوان يوجه بزيادة براءات الاختراع

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إنه انطلاقا من خطة الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030) التي تعتمد على الرؤية الحالية، والتي تستند في التنمية الاقتصادية على دعم الابتكار والاختراع وتشجيع المبدعين من المبتكرين والمخترعين، والعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من هنا جاء اهتمام جامعة أسوان بالحصول على تمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لإنشاء وتوطين مجمع مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بجامعة أسوان (تايكو أسوان) لتقديم خدمات حقيقية وأكثر فاعلية لربط الجامعة والبحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.

ووجه غلاب، في اجتماعه اليوم، بمدير فريق عمل تايكو أسوان الدكتور أبو الحسن الشاذلي أحمد يونس، بزيادة تسجيل طلبات براءة الاختراع للباحثين من داخل الجامعة و المبتكرين من الخارج، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعطي أولوية قصوى ورعاية كاملة وشاملة لهذا النوع من المشروعات والمكاتب التي تساهم في حل مشاكل المجتمع والعمل على ربطها بالصناعة، بما يعود ذلك بالخير و الازدهار على مصرنا الحبيبة.

وأكد غلاب، على فريق العمل بالمشروع ببذل مجهود متزايد لتحقيق الأهداف المنشودة من مجمع المكاتب و عمل بروتوكولات مع المصانع المجاورة في المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك والبحث عن التحديات الصناعية والتكنولوجية لدى الشركات والمصانع لعرضها على مجلس الدراسات العليا تمهيدا لإدراجها بالخطة البحثية بالجامعة.

ومن جهته، قال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، إنه يتمنى لفريق العمل التوفيق في المرحلة القادمة لأن تايكو أسوان سابق الزمن و بقيامه بتسجيل 38 طلب براءة اختراع واستطاع أن يكون حوالي 20 نموذج أولي لابتكارات قيمة كما ساهم في إنشاء حوالي 4 شركات ناشئة، وحصل تايكو أسوان ومبتكريه على العديد من الجوائز في معارض الابتكار المحلية والدولية.

كما حضر الفريق أكثر من 60 تدريبا وورشة عمل وأجرى أكثر من 7 زيارات للمصانع والشركات صناعية بالمحافظة، كما ساهم مكتب التعاون الدولي بتايكو أسوان في تسجيل جامعة أسوان لدى برامج مشروعات الاتحاد الأوروبي وتم تفعيل الكود التعريفي لجامعة أسوان (PIC number) وكذلك اشتراك جامعة أسوان في اتحاد الجامعات الأفريقية ومقرها أكرا بدولة غانا وأيضا اشتراك جامعة أسوان في الرابطة العالمية للجامعات ومقرها فرنسا في الثلاث سنوات الماضية.

ووجه الدكتور أحمد غلاب الباحثين بالجامعة و ل المبتكرين والمبدعين وأصحاب الاختراعات بمحافظة أسوان، للتواصل مع فريق تايكو أسوان والتقدم بالمقترحات والأفكار التي تحتاج إلى دعم مالي أو فني أو أكاديمي بالدخول على الموقع الإلكتروني لتايكو أسوان و التقدم لمسابقة تحدي الابتكار 2030، وذلك سواء للتدريب في مجال العمل الحر وريادة الأعمال أو للبدء في إنشاء شركات ناشئة للشباب أو لبناء نموذج أولي للابتكار تمهيدا للمشاركة به في المسابقات المحلية والدولية ولتسويقه أو للمساعدة في تسجيل براءة اختراع وللتوفير على الباحث حوالي 17000 تدفع من ميزانية المشروع.