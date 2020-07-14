إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش بـ هنا الزاهد

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 5 عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد بضمان مالي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بالفنانة، مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال هنا الزاهد التي قررت أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها بداخلها 5 شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بألفاظ مشينة فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها.

"مقطع فيديو".. كلمة "المتحرشين".. تفاصيل قادت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، لتحديد هوية 6 أشخاص ارتكب واقعة تحرش بالفنانة هنا الزاهد، ذكرت التحريات والتحقيقات أن الأشخاص المقبوض عليهم ارتكبوا واقعة تحرش لفظى بالفنانة فى منطقة الشيخ زايد.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طه فودة رئيس مباحث أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث أن بداية الواقعة كانت برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبالفحص والتحري.. وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وأمكن ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه الخمسة.

كانت الفنانة هنا الزاهد وثقت لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

ونشرت "الزاهد" مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، يوثق الواقعة، وكتبت عليه: "المتحرشين".