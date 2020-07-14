أودي تطلق النسخ الكهربائية من Q4 SPORTBACK وE-TRON لـ2021

أعطت Audi Q4 e-tron لزوار معرض جنيف للسيارات 2019، فكرة جيدة عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة من أودي، مع السيارة Q4 Sportback e-tron.

وأطلقت المجموعة التجارية الآن النموذج الثاني لخط الإنتاج الذي سيدخل حيز الإنتاج في 2021 باعتباره SUV Coupé.

ومحركا السيارتان الكهربائيتان يأتيان بقوة 225 كيلووات، ويتم دفع قوة القيادة إلى الطريق مع نظام الدفع الرباعي quattro.

وبفضل الجر الممتاز، تسارع نسخت Q4 من صفر إلى 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية فقط، وتقتصر السرعة القصوى على 180 كم/ساعة.

وتستهلك البطارية الكبيرة التي تبلغ سعتها 82 كيلووات تقريبًا المساحة الكاملة في منطقة أسفل الجسم بين المحاور، في المدى الذي يزيد عن 450 كيلومترًا.

يقدم مفهوم Audi Q4 Sportback وe-tron نظرة مسبقة على ما سيكون بالفعل السيارة الكهربائية من السلسلة السابعة التي ستقدمها الشركة المصنعة بحلول عام 2021.