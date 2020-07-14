صرف 31.8 مليون جنيه سلع تموينية خلال 12 يوما بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، صرف سلع تموينية بمبلغ 31.8 مليون جنيه بنسبة 74% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

ولفت صلاح إلى أنه جرى صرف سلع حرة بمبلغ 1.35 مليون جنيه فارق نقاط الخبز لـ 59261 بطاقة تموينية، خلال الفترة من 1 حتى 12 يوليو الجاري.

وأضاف أنه جرى صرف 31.45 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدره 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف 1953 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم.

ولفت وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أنه جرى رفع درجات الاستعداد القصوى بالمديرية استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك، من أجل توفير كل الاحتياجات الغذائية وبأسعار مناسبة.