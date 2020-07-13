نائب محافظ الأقصر يبحث أعمال ترميم العقارات الصادر لها تراخيص

ترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الأول للجنة الخاصة بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة، للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص.

واستعرض الاجتماع، ما قام به رؤساء المدن والمراكز من أعمال مراجعة ملفات تراخيص الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها بموجب تراخيص سابقة، حيث أكد نائب المحافظ، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإعداد بيانات تفصيلية بما يتم من إجراءات بصورة أسبوعية

وأكد نائب المحافظ، أن أعمال هذه اللجنة تأتى تنفيذًا لقرار محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لمراجعة أعمال الترميم والتدعيم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، مؤكدًا أن هناك توجهًا من الدولة بعدم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات، وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.