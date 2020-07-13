old luxour.. أهالي الأقصر يدشنون "جروب" لعرض صور تراثية للمدينة

من شدة حنينهم إلى الماضي الذي كان هو أيضًا يميز مدينتهم، دشن أهالي مدينة الأقصر على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، مجموعة تختص بعرض الصور التراثية التي تبرز الأشكال الجمالية التي كانت عليها المدينة التاريخية في فترات مختلفة مما مضى من الزمن.

الأقصر زمان أو old luxour، اسمان وقع اختيار الأهالي عليهما لم يتوقعوا أنهما سيساعدان في جمع البعيد والغريب قبل القريب والحبيب ممن لا يزال حنينهم يزداد لمشاهدة تاريخ بلدتهم المحفوظ في صور لم يجدوا فيها إشكالية كانت بيضاء أو سوداء أو حتى ملونة بعد أن أزالته أعمال تطوير المدينة في السنوات القليلة الماضية.

يوميًا يطلق أعضاء تلك المجموعة رحلات- عبر صور تذكارية- يسافرون فيها، وأخرون أيضًا لحقبات مختلفة من الماضي كانت عليها بلادهم جميلة المنظر، والأجمل كانت النظرات التي التقطت تلك الفوتوغرافيا التاريخية الموجودة حتى اليوم.

صور لأعتق مساجدها وشوارعها وكذا قصورها، وماكانت عليها ميادين الأقصر من جمال وأناقة، ولم تغفل الصور عن إبراز عادات الأقصريين كيف كانت وكيف تطورت، وقارنت بينها وبين المتطورة عنه مقارنةً غير مباشرة لم يدري بها الأعضاء أن تعليقاتهم عليها ستبرز ذلك جليًا، لكن المؤكد وهو هدف المجموعة الذي أنشأت من أجله، وإظهار العظمة التي كانت عليها تلك المدينة وأهلها في الماضي على الرغم من أن تكنولجيا الحاضر اعتادت أن تجرف تلك الذكريات جرفًا.