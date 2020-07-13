ارتفاع حالات التعافي من كورونا بمستشفى الأقصر العام إلى 322

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، ارتفاع حالات الشفاء من كورونا داخل المستشفى منذ تخصيصها لعزل المصاين بالفيروس إلى 322 حالة.

وأشار "عمر" إلى إجراء 16 عملية متنوعة لمصابين بكورونا، ما بين كسور وولادة قيصرية وغيرها داخل المستشفى منذ 6 يونيو وحتى اليوم، وخروج 7 حالات أطفال من الحضانة، وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل وهبة نائب مدير المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى أن الفرق الطبية نجحت فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن أُلقي على عاتقها علاج المصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات.

وذكر "عمر" أن "الأقصر العام" هي المستشفى الوحيد فى الأقصر الذي يجري عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بالمحافظة.