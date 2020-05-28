عبد الحميد الهجان: الإنتاج الحيواني أحد أهم ثروات مصر القومية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الإنتاج الحيواني هو أحد أهم ثروات مصر القومية، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة ومديرية الزراعة والطب البيطري تعمل علي توفير الدعم الكامل لدفع عجلة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، مضيفا أن المحافظة أطلقت أكبر حملة لحماية الثروة الحيوانية في كافة الوحدات البيطرية بالمدن والقرى، مشيدا بدور القوافل البيطرية في توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم وإتباع الطرق والإجراءات السليمة لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها كأحد أهم الثروات القومية

جاء ذلك خلال جولة المحافظ يرافقه المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزرعة بالقليوبية في عدد من مزارع الإنتاج الحيواني ببنها وطوخ في إطار دعم الحكومة والدولة للثروة الحيوانية بالمحافظة ولتوفير البروتين للمواطن المصري وأحداث توازن في أسعار اللحوم الحمراء

تضمنت الزيارة جولة بمزرعة اللواء ربيع حماد بناحية دملو ومزرعة الحاج سيد المراكبي بناحية كفر الأربعين بمركز بنها بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية ومحمد بشاوي مدير الائتمان بالبنك الزراعي المصري في إطار دعم الدولة لمشروع تربية البتلو والاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتوفير القروض من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة 5%

كما تضمنت الجولة مزرعة الحاج مجدى عبد العظيم بناحية العمار مركز طوخ وهومن كبار مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة حيث تستوعب المزرعة حوالى 1000 رأس من الأبقار العشار وتحت العشار والجاموس والبتلو؛ كما يوجد فرع آخر المزرعة بمنطقة الريف الأوروبي طريق مصر اسكندرية الصحراوي تستوعب حوالى 10 آلاف رأس والمزرعة متوفر بها احدث طرق للتغذية والرعاية البيطرية والتلقيح الصناعي كما يوجد مصنع اعلاف خاص المزرعة لتحضير الأعلاف والعلائق.

وأكد المحافظ أن الزيارة تهدف لتشجيع المربين وإبراز دور الدولة في الوقوف بجانبهم بإمكانياتها الزراعية والبيطرية والتمويلية وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال وخلق فرص عمل للشباب.

أضاف المحافظ ان مشروع إحياء البتلو يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني ويتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة وذلك في اطار حرص الدولة على تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي منها.

وجه المحافظ المسئولين بمديرية الزراعة والطب البيطري بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وتذليل العقبات امام صغار المربين وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو بالمحافظة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.

مشيرا إلى أن المحافظة في المركز الثاني في جملة التمويل للمربين بحوالي 74 مليون جنيه من جملة المبالغ الممولة من البنك الزراعي المصري طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري والتي تبلغ 1.6 مليار جنيه.

مضيفا أن عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة بلغ 744 مربي بإجمالي 5300 رأس (أبقار- جاموس) لخدمة مشروع البتلو بخلاف تواجد181 مزرعة انتاج حيواني تسمين والبان على مستوى المحافظة.