القصير: ندير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي من خارج الصندوق

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزارع التابعة للوزارة، وإدارتها بأسلوب اقتصادي وأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، ومنتجات الألبان.

وأوضح، وزير الزراعة، خلال تفقده لبعض مزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة والمحافظة، حيث تعد مركز ثقل لتحقيق الأمن الغذائي المصري، خاصة في محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الأرز والذرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد على نصف المليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.

واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى عرض قدمه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، حول مزرعة قطاع الإنتاج بالقرضا، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها، حوالي 1800 فدان، من بينها 800 فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليا زراعتها بمحصول الأرز، بعد الانتهاء من حصاد البنجر.

كما تفقد الوزير مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث استمع إلى عرض مفصل حول أنشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي 12 فدانا، بها 215 رأسا من الأبقار الحلاب.

من جهته أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التي يتنوع بها الإنتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والإنتاج الحيواني والسمكي، الأمر الذي يجعل لها دورا هاما في المساهمة نحو تحقيق الأمن الغذائى.

رافق وزير الزراعة، خلال الزيارة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث شهدا حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا التابعة لقطاع الانتاج، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتم استخدامها لإنتاج تقاوي المحصول، كما رافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج.