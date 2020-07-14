عابد: الجامعة العربية تستحق التحية لمنحها درع العمل التنموي للسيسي

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، أن موافقة لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ نظرا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر بمثابة تقدير عربي كبير للرئيس السيسي على الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها لمصر وشعبها خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وقال عابد في بيان له أصدره، اليوم، إن منح هذا الدرع للرئيس السيسي من جامعة الدول العربية يؤكد أن هناك اهتماما كبيرا إقليميا وعربيا ودوليا بالإنجازات العظيمة التي أنجزها الرئيس السيسي لمصر في وقت قياسي وغير مسبوق عالميا.

وأضاف عابد أن هذا التكريم الكبير من جامعة الدول العربية لقي ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية، موجها التحية للسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على منح هذا الدرع للرئيس السيسي تقديرا لجهوده وإنجازاته لصالح مصر وشعبها.