رفع 3380 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس رفع 3380 طن مخلفات على مستوى المحافظة، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منطومة النظافة.

وشملت مجهودات إزالة المخلفات رفع 40 طنا من جنوب الجيزة و30 طنا ببولاق الدكرور و200 طن من العمرانية و20 طنا بالطالبية و40 طنا بالوراق و20 طنا باكتوبر و30 طنا بالدقي و30 طنا من أبو النمرس و20 طنا بالصف و24 طنا بأطفيح و50 طنا بالبدرشين و40 طنا بالحوامدية و30 طنا بالعياط و30 طنا بالعجوزة و50 طنا بشمال الجيزة و200 طن بالهرم و41 طنا بكرداسة بالإضافة إلى حملات هيئة النظافة والتجميل والتي رفعت من خلالها 2295 طنا مخلفات وقمامة على مستوى الأحياء.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات من منطقة القنطرة ببشتيل بمركز أوسيم بالإضافة إلى رفع 100 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وأبو غالب والمنصورية بمركز منشأة القناطر.

كما تم شن حملات نظافة بقطاع هضبة الأهرام لرفع مستوى النظافة، حيث شملت الحملات مناطق مثلث الضغط والثورة المعدنية وشوارع الجيش جاردينيا إلى جانب رفع المخلفات من 13 قطعة أرض فضاء شملت 224 ب، 118 ط، 15 أ، 181 ج، 306 أ، 105 ز، 491 أ، 53 ج، 91 ب، 582، 583 أ، 338 أ، 116 ن.

وشملت حملات الكنس والتجريد التي نفذتها محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل شوارع البحر الأعظم وربيع الجيزي والمدبح والميدان بحي جنوب وشوارع جده والصفا وأبو بكر الصديق وميدان الحكمة والمساحة وأبي إمامة وميدان عثمان بن عفان بحي الدقي وجامعة الدول العربية، ووادي النيل وجزيرة العرب و26 يوليو والبطل أحمد عبدالعزيز وميدان لبنان بحي العجوزة والأقصر والوحدة ومحمد حجازي والنيل بحي شمال الجيزة، كما تم فرد النجيلة ودعم المسطحات الخضراء بمثلثه كوبرى عباس بجنوب.