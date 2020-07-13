سامح شكري: التصريحات التركية الأخيرة تؤجج الصراع في ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشغل الشاغل لمصر هو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار للبلاد والحفاظ على وحدتها، داعيًا كافة الأطراف إلى الانخراط في إعلان القاهرة.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن التصريحات التركية الأخيرة تؤجج الصراع، مشيرًا إلى أن مصر تهدف إلى إنهاء الصراع العسكري والانخراط في المسار السياسي.

وتابع أن توظيف للإرهاب تهديد للسلم والامن الدوليين، لافتا إلى مآلات دعم الإرهاب في سوريا التي أدت إلى معاناة الشعب السوري والتدمير وسفك الدماء، محذرًا من ارتداد هذا الأمر إلى الساحة الليبية.