محافظ دمياط تتابع أعمال إصلاح كسر خط المياه بشارع مصطفى مشرفة

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إلى طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، لمتابعة الأعمال الجارية لإصلاح خط المياه المار بالمنطقة.

ووجهت المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء تلك العملية، والبدء فورًا فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه، تزامنًا مع عمليات التطوير التى تتم خلال الفترة الحالية بالطريق بدءًا من قرية الشعراء.

واستجابة لشكوى أحد المواطنين، قامت محافظ دمياط بتفقد أحد الشوارع المتفرعة من شارع الدكتور عبد العظيم وزير للوقوف على مشكلة تراكم مياه الصرف به، حيث وجهت ببحث تلك الشكوى والوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك، وحلها فى أسرع وقت ممكن.