مصادر: "روتانا" تتولى توزيع وتسويق أعمال حمو بيكا الجديدة

ذكرت مصادر، لـ"الوطن"، أنَّ مغني المهرجانات حمو بيكا، اجتمع مع مسؤولو شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، موضحة أنَّه تمّ الاتفاق بين بيكا والشركة الخليجية لتوزيع حقوق الديجيتال وتسويق أعمال حمو بيكا الجديدة التي ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة.

كان حمو بيكا، نفى ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول طعنه بسكين في مشاجرة بمحافظة الإسكندرية، موضحًا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، السبت الماضي، أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يدخل أي مستشفيات في أي مكان وأن حالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أنَّه اعتاد على تلك الشائعات منذ أن دخل عالم الفن وأصبح مطرب شهير على حد وصفه.