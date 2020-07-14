بروتوكول تعاون لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومؤسسة سقيا الماء للتنمية، انطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق التكامل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لدعم استراتيجية الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها ورفع كفايتها الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وينص البروتوكول على رعاية المؤسسة لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لصالح المواطن المصري على أرض الواقع.

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة مصطفى عبده إبراهيم ريحان رئيس مجلس أمناء الجمعية، بحضور ياسر الشربيني معاون الوزير، وميرفت عبده إبراهيم رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة، والإعلامي هاني عبدالرحيم.