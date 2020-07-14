11 متعافيا من كورونا يغادرون "عزل إسنا"

أعلن مستشفى العزل الصحي في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، تعافي 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي باسم المستشفى، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 11 مريضا على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة، على مدار 24 ساعة، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف "فتحي" أن "دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة"، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بالمستشفى منذ تخصيصها لعزل مصابي كوورنا وصل لـ 976 حالة".