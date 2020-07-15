أحمد الشامي: جذبت لسيناريو "طلقتك نفسي" من الوهلة الأولى

بدأ الفنان أحمد الشامي، فى التحضير لمسلسله الدرامي الجديد "طلقتك نفسي"، الذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، خارج الموسم الدرامي.

وأكد "الشامي"، لـ"الوطن"، أنه وافق على المشاركة فى العمل لمناقشته قضايا الشباب والمجتمع فى الزواج والطلاق المبكر، والمشاكل الزوجية، التي يكون فيها المظلوم هو الأبناء.

وأضاف: "المسلسل يحتوي على 15 قصة، وحلقاته منفصلة تمامًا، حيث أن كل حلقتين يضما أبطال وقصة جديدة تمامًا، عما قلبها".

وعن سبب موافقته على العمل قال: "أكثر عنصر جذبني فى العمل، هو السيناريو، كونه مكتوب بشكل جيد ورائع".

مسلسل "طلقتك نفسي"، من بطولة أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى، ضيوف الشرف بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، وإخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي.

المسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد عصام، وأحمد صبحي، ويتميز بطابع كوميدي واجتماعي مكون من 30 حلقة مقسمة على حكايات ولكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع.