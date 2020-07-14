انخفاض أسعار النفط بسبب قيود جديدة لوقف نشاط كورونا

هبطت أسعار النفط الثلاثاء، نتيجة مخاوف من أنّ قيودا جديدة على الأنشطة لوقف تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تهدد تعافي الطلب على النفط، وسط توقعات باحتمال تقليص أوبك+ تخفيضات الإنتاج بداية من أغسطس في اجتماع مقبل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 1.27% إلى 39.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا ما يعادل 1.01% إلى 42.29 دولار. وفقد الخامان القياسيان أكثر من 2% في التعاملات المبكرة في آسيا ولكن قلصا الخسائر فيما بعد.