إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق نصر النوبة

شهد طريق "نصر النوبة- كوم أمبو" أمام قرية أبريم بأسوان، اليوم، حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بوقوع حادث تصادم ما أسفر عن سقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص، نتج عنه إصابة 4 جرى نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة المركزي لتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بنصر النوبة لمباشرة التحقيق.