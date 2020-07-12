تحقيقات في حادث مصرع شاب غرقا في بيارة صرف بالسويس

استمعت النيابة العامة بالسويس، إلى الشهود في حادث مصرع شاب غرقًا داخل بيارة صرف صحي بالقطاع الريفي شمال السويس، وإصابة اثنين آخرين.

وتسلمت النيابة تقرير مفتش الصحة بالسويس، حول أسباب مصرع الشاب، كما تسلمت التقارير الطبية للمصابيين.

كان اللواء حسن ترك نائب مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين يوم السبت، يفيد مصرع شاب بمنطقة الحسني التابعة لحي الجناين، وانتقلت قوة من قسم الشرطة لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان بأنَّ المجني عليه "عبدالله.ع" (17 سنة) واثنين آخرين فتحوا غطاء "ترنش" صرف صحي لتسليكه، وهموا بالنزول لسحب المخلفات التي تسد الخط الممتد من أحد المنازل، وبسبب الرائحة والغازات المنبعثة سقط المجني عليه داخل البياره، ولحق به الاثنان الآخران لانتشاله وكادا أنَّ يغرقا لولا تمكّن الأهالي من سحبهما سريعًا.

وقال مصدر طبي، إنَّ المستشفى العام استقبلت المصابين وأحدهما في حالة مستقرة، والآخر بحالة خطرة وجرى نقله للعناية المركزة لوضعه على جهاز تنفس صناعي، إذ تعرض لأزمة تنفسية وانخفاض لنسبة الأكسجين بالدم، فضلًا عن إصابته بجروح متفرقة في أنحاء الجسد.