الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

ونصت المادة الأولى على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة 17 من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، نصها: "يكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاصعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.