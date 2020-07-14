رئيس مدينة المحلة ينفي إصابته بكورونا: "نزلة برد واتعالجت"

نفى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس مجلس المدينة، إلى أنه يمارس مهام عمله كرئيس لديوان مجلس مركز ومدينة المحلة، موضحا أنه تعرض لنزلة برد موسمية شديدة دفعته إلى البقاء داخل استراحته الخاصة، وخضوعه للعلاج بأدوية نزلات البرد العادية، مضيفا: "الحمد لله، لم أعاني من ارتفاع درجة حرارة أو ظهور أعراض الإصابة بوباء كوفيد 19".

من جهته، نفى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خضوع رئيس مدينة المحلة للعلاج داخل العزل الصحي بأي من المستشفيات العامة، موضحا: "ليس لدينا أي نتائج عينات أو مسحات له، وكافة حالات الاشتباه التي ترد لدينا يجري استقبالها وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها".