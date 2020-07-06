رئيس المحلة يوجه باستكمال مشروعات الرصف والصرف الصحي تلبية للمواطنين

أصدر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، فى تعليماته إلى المهندس عبدالمجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة، ضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية القروية، بمتابعة ما يستجد من أعمال مشروعات الصرف الصحى الجارية والمتوقفة والمستهدفه، بنطاق قرى مركز المحلة.

وفي المقابل وجه " كامل"، بأهمية الالتزام الكامل بالإزالة الفورية فى المهد، لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية، وعدم التهاون مع المخالفين.

كما يأتي ذلك، تزامنا مع المتابعة المستمرة لاعمال غلق المحال التجاريه وتفعيل عمل المحاضر للمخالفين لقرار مجلس الوزراء، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكل المنشآت والأماكن العامة.

وأشار إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية مع العمل على رفع كل التراكمات، بجانب التنسيق الكامل مع مديرية الرى، لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف، خلال الفترة المقبلة.